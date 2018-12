Sant Hilari celebra avui la segona edició del Concurs de Forja i Ferrament

Sant Hilari Sacalm acull avui la segona edició del Concurs Internacional de Forja i Ferrament organitzat per l'Associació de Ferradors de Catalunya. Aquesta associació, que va néixer l'any 1993, és un col·lectiu format per diversos professionals que s'ha proposat no deixar perdre una professió mil·lenària. Per això, organitzen cursets de reciclatge de noves tècniques i nous materials. En el concurs de forjar ferradures i ferrar cavalls, que va començar ahir, hi participen més de 60 persones, algunes procedents de Suïssa, Suècia, Holanda, França, Anglaterra, i Portugal.