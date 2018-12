Anglès no vol bosses ni paraigües per recollir els caramels de la cavalcada

L'Ajuntament d'Anglès vol evitar que es produeixin incidents en la cavalcada dels Reis Mags del 5 de gener. Per això, ha iniciat una campanya informativa en la qual demanen «control» als veïns en la recollida de caramels i que no utilitzin bosses de plàstic ni paraigües posats al revés per agafar-ne més. «No cal recollir caramels per tot l'any, sinó gaudir de la festa», va ressaltar ahir el regidor de comunicació, Jordi Pibernat qui va recordar que «no és una competició».

Enguany, i per seguretat, també es posaran patges reials al voltant de les carrosses per evitar que els més petits, davant l'emoció de veure els mags d'orient, puguin sortir corrents i posar-se davant els vehicles.

En aquest sentit, i a través d'un cartell, l'Ajuntament demana que s'eviti pujar en senyals de trànsit, baranes o contenidors per veure millor la cavalcada, tocar els cavalls o creuar enmig de les carrosses. A més, també recorden als adults que han d'agafar els nens i nenes de la mà, que cal consultar el recorregut abans de l'acte o que no s'ha d'empènyer a altres persones per aconseguir un lloc on veure la cavalcada.

A part d'aquesta campanya, la policia local va explicar ahir als alumnes de l'escola Pompeu Fabra com gaudir d'una cavalcada de Reis amb total seguretat amb consells com no recollir els caramels caiguts a prop de les carrosses. Avui repetiran l'explicació als alumnes de l'escola Fedac.