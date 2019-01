Serren l'estelada de ferro d'Amer i ho pengen a les xarxes socials

Un grup autoanomenat «Equipo Mazinger» ha penjat un vídeo a les xarxes socials mostrant com serren l'estelada de ferro que hi havia instal·lada al municipi d'Amer. Els autors no es graven la cara però mostren l'acció fent mofa de les activitats reivindicatives que s'han fet al municipi de la Selva.

L'estelada va ser col·locada dissabte per un grup de veïns cansat dels actes vandàlics contra la bandera que hi volen tenir penjada. El dilluns 31 el grup va serrar-la i va penjar-ne el vídeo.

Els desconeguts es fan dir «Equipo Mazinger» i són un grup que protagonitza accions contra els símbols independentistes en diversos municipis.

Els organitzadors de la penjada són l'entitat ciclista, Club Athlètic Amer, que van col·locar aquesta l'escultura feta per un artista de la zona. El grup d'Amer ha anunciat que seguirà fent accions reivindicatives malgrat els atacs que pateixen. En el vídeo els autors expliquen que s'emporten la bandera i que tiren el pal que l'aguantava al costat d'on estava penjada. Les imatges tenen més de 14.ooo visualitzacions i s'acaba amb un «Visca tabàrnia, visca Espanya i ens n'anem!».