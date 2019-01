La màgia de Ses Majestats descarrega a la localitat costanera de Blanes

Els nens i nenes de Blanes també van rebre la visita de Ses Majestats els Reis d'Orient, que van arribar a les cinc de la tarda al port de la localitat i on van ser rebuts per l'alcalde i els del consistori. Dues hores després, va començar la tradicional cavalcada amb el recorregut de sempre: passeig del Mar, carrer Ample, Rambla, Joaquim Ruyra, Doctor Xavier Brunet i passeig de Dintre. A partir d'allà, els Tres Reis van continuar a peu fins arribar a l'ajuntament blanenc.

La desfilada es va fer gràcies a la comitiva, formada enguany per un total de 350 persones. Entre els ingredients més vistosos, a banda de les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar, va destacar en Lilo, un gosset de peluix articulat de més de dos metres d'alçada, així com tres carretons per recollir les cartes dels reis, xanquers, bicicletes, malabaristes i altres elements. La música la van posar en viu i en directe la Banda Musical i Mossèn Joan Batlle; així com la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria. També va destacar la presència dels Nens Entremaliats -representats per la Colla de Diables Sa Forcanera- que anaven disfressats amb bates de col·legi i van desfilar a sobre de la carrossa del carbó, destinada als infants que s'han portat malament, amb els bufadors de foc i els percussionistes de la batucada, tancant així una cavalcada magestuosa i carregada de màgia.