Sant Hilari estrena una nova marca turística

Una imatge fresca, moderna i molt lligada als valors, tradicions i potencials que ofereix la localitat. Aquest serà, a partir d'ara, el nou logotip que identificarà el municipi de Sant Hilari Sacalm i que l'Ajuntament va presentar ahir com a imatge de la nova marca turística que enguany estrena aquesta població de més de 5.500 habitants. Una marca a través de la qual Sant Hilari es vol reivindicar com a capital de les Guilleries, revitalitzar-se econòmicament i turística i, sobretot, reinventar-se. «Fins a mitjans del segle passat, Sant Hilari havia estat un poble amb molt turisme i ara la sensació és que els hàbits turístics han anat canviant i això ha repercutit en una reducció i estancament del nombre de visitants», va valorar ahir l'alcalde, Joan Ramon Veciana (PIG). De fet, i segons el resultat d'una anàlisi elaborada per l'oficina de turisme local, actualment, Sant Hilari és una destinació estancada, amb una forta demanda estacional i de turisme de proximitat.

Per canviar aquesta tendència, des de l'Ajuntament es va decidir elaborar un pla estratègic de turisme. Abans però, calia crear una marca turística que definís el poble. Per això, des de turisme es van entrevistar 25 persones del poble de diferents sectors; es van enquestar 400 persones, 300 de les quals eren de l'àrea metropolitana de Barcelona i 100 del Gironès, el Baix Empordà i el Maresme; i es van fer reunions, converses i passejades pel municipi amb representants del sector turístic, comercial, cultural, empresarial del poble i membres de l'Ajuntament.

El resultat va ser que calia modernitzar el logotip i reivindicar la localitat com el «rebost de les Guilleries»: un espai tranquil, acollidor, envoltat de natura, amb més de 100 fonts, nombroses rutes de senderismes, boscos terapèutics i gastronomia autòctona.



Una guilla moderna i molt local

El nou logotip –el quart que ha tingut la població– manté la guilla com a símbol local, però presenta un aspecte més adequat als temps actuals. Està feta amb el color vermell que tenen les roques granítiques autòctones del poble i amb un traçat irregular que, segons la tècnica de turisme, Anna Brugué, vol transmetre «natura, tradició i predilecció per les coses artesanes». A més, incorpora un símbol verd d'ubicació que posa accent en capitalitat de Sant Hilari. L'acompanya l'eslògan Les GuilleriesKm0.cat.

En aquesta primera fase també està previst que es rehabilitin alguns espais del poble: els jardins de Can Rovira i una de les entrades del nucli antic. «Aquest és només el primer pas d'un pla estratègic que ha de revitalitzar el turisme i millorar la situació econòmica del municipi a mitjà i a llarg termini», va valorar Veciana.

La presentació de la marca va comptar amb la presència de diversos alcaldes de la zona, regidors de l'equip de govern (PIG) i de l'oposició (PDeCAT) i diversos membres del Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona i Barcelona, entre altres. L'acte es va tancar amb la degustació d'un menú elaborat per la xef Ada Parellada amb productes autòctons de les Guilleries.