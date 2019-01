Lloret celebra la primera edició dels premis «Orgull Lloretenc»

Junts per Lloret va entregar ahir els premis «Orgull Lloretenc», que van guardonar, entre altres, la gran trajectòria del restaurant El Trull, l'Associació Cultural Xino-Xano en la categoria col·lectiva i les recents aportacions de l'Associació Casa de Cúllar i del restaurant Natsumi, en la categoria empresarial. Per altra banda, també van ser honorats, en la categoria individual, els exalcaldes Jordi Martínez i Planas, Joan Domènech i Moner, Xavier Crespo i Llobet i Romà Codina i Maseras, així com les dues primeres dones regidores a l'ajuntament de Lloret de Mar, Maria Carmen Bausili i Russinyol i Maria Cabañas i Salamero.