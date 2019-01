Un exregidor de la CUP es nega a declarar per «ultratge» a la bandera

Un exregidor de la CUP de Santa Coloma de Farners es va negar ahir a declarar com a investigat per un delicte d'ultratge a la bandera espanyola als jutjats de la localitat selvatana. Qui si va haver de respondre les preguntes del jutge – la Fiscalia no va comparèixer– va ser la regidora Sylvia Barragan qui va comparèixer en qualitat de testimoni.

A l'entrada dels jutjats s'hi van aplegar una trentena de persones que van donar suport a Albert Teixidor, acusat d'un delicte d'ultratge a la bandera espanyola. Tot plegat va passar el 3 d'octubre de 2017 quan l'ara exregidor de la CUP va participar en una concentració davant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Durant l'acte, es va despenjar la «rojigualda». Això va fer que un veí de la zona avisés la Policia Local que va arribar al lloc dels fets i va identificar Teixidor com un dels participants. De fet, l'atestat policial deixa clar que l'acusat estava al lloc dels fets, però en cap cas que fos el responsable d'haver despenjat la bandera. A més, el vídeo que s'aporta com a prova no permet identificar cap dels autors.

Per això, la defensa de l'exregidor cupaire, exercida per l'advocada Montserrat Vinyets dona per fet que s'arxivarà la causa durant el judici ràpid del proper dimecres.

Per la seva part, Barragan va negar que Teixidor fos qui despengés la bandera. De fet, l'edil va concretar que quan va arribar a la plaça, els fets ja havien passat. En aquest sentit, Vinyets considera «irrellevant» el testimoni de Barragan.

El jutge va donar un termini de deu dies al consistori per personar-se com a acusació particular, un fet que no s'ha produït. De fet, entre la trentena d'assistents a l'entrada dels jutjats que donaven suport a l'investigat hi havia l'actual alcalde del municipi, Joan Martí, a qui Barragan va retreure que podia haver «fet alguna cosa» en relació a la denúncia que ha portat Teixidor als jutjats.