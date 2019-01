Intent fallit de Blanes per tancar ara la part ampliada del Bella Terra

La Policia Local de Blanes tampoc va poder accedir ahir al càmping Bella Terra per tancar la part ampliada il·legalment. Després d'intentar-ho dimecres amb el Blanc d'Eivissa, sense èxit, ahir el consistori va provar sort amb aquest altre establiment. El resultat va ser el mateix: es va impedir l'accés al recinte per posar-hi tanques metàl·liques. El procediment i els motius, però, van ser diferents.

Si al Blanc d'Eivissa va ser un treballador qui, des de darrere la porta i per ordre dels propietaris, va fer saber a la comitiva policial que no podien entrar, al Bella Terra la Policia Local va ser rebuda a l'entrada de l'establiment per un representant legal dels propietaris i per diversos treballadors.

Tot seguit es van reunir a les oficines de recepció, on els representants de l'establiment turístic van informar el cos policial que, des del seu punt de vista, el procés quedava aturat perquè dimecres van presentar un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona demanant mesures cautelars contra l'ordre d'execució.

A més, segons l'Ajuntament, el representant legal del càmping va informar a la comitiva que fa uns dies els propietaris van precintar la zona afectada per l'ampliació il·legal i que actualment no s'hi està realitzant cap activitat ni ús urbanístic.

Arran d'aquesta reunió, i després de consultar-ho als serveis jurídics de l'Ajuntament, la comitiva va determinar que el recurs del càmping no aturava l'execució del tancament i que, per tant, podien entrar a col·locar les tanques municipals.

Una actuació a la qual els amos del càmping es van negar, impedint l'accés de la policia a la zona. Per aquest motiu, i tal com es va fer al Blanc d'Eivissa, l'inspector en cap va informar que la seva negativa pot ser constitutiva d'un delicte de desobediència greu a l'autoritat municipal.

Per la seva part, l'establiment turístic va donar la seva versió dels fets a Diari de Girona. Segons va explicar el representant del Bella Terra, no van deixar accedir la policia a instal·lar les tanques metàl·liques perquè consideren que l'ordre de restitució de l'espai ampliat «ja està executada», perquè ja no té ús de càmping i perquè en l'ordre d'execució no hi consta que el tancament s'hagi de fer amb aquest tipus de tanques.

En aquest sentit, els amos de l'equipament van explicar que fa unes setmanes van informar l'Ajuntament sobre la seva intenció de restituir «voluntàriament» la zona afectada; que com a mostra de bona voluntat, van precintar aquest espai entre el 14 i el 18 de gener; i que van demanar a l'Ajuntament, sense èxit, que els concedís un temps per presentar una proposta definitiva.

A més, van precisar que han informat els seus clients que han de retirar els vehicles instal·lats al sector afectat: una vintena d'autocaravanes propietat de tercers i una altra vintena d'albergs mòbils, que són propietat d'un touroperador francès que els retirarà del 4 al 8 de febrer.

Finalment, el representant del Bella Terra va lamentar que, tot i haver presentat un recurs al contenciós administratiu per demanar una mesura cautelar, el consistori de Blanes va voler executar l'ordre sí o sí. Per aquest motiu, van titllar aquesta actuació de «desproporcionada».

Com es va fer dimecres amb el Blanc d'Eivissa, ara el procediment que haurà de seguir l'Ajuntament per donar compliment a la sentència serà mitjançant una ordre judicial que autoritzi l'entrada al Bella Terra. Per la seva banda, el representant de l'establiment turístic ha demanat que constés en l'acta aixecada per la Policia Local de Blanes que el càmping Bella Terra ha precintat voluntàriament amb una cinta l'àmbit afectat per l'ordre municipal.

En aquest darrer sentit, han manifestat que s'oposen a la instal·lació d'un tancament físic perquè entenen que no s'especifica en l'ordre municipal, i que rebutgen qualsevol acció mentre el Jutjat no s'hagi pronunciat sobre la mesura cautelar sol·licitada ahir dimecres.