La Plataforma Independent per Caldes no es presentarà a les municipals del maig

La Plataforma Independent per Caldes (PIC), el principal partit de l'oposició d'aquesta localitat selvatana, no es presentarà a les pròximes eleccions municipals del maig. Així ho va anunciar ahir el partit a través d'un comunicat emès a través de les xarxes socials. «A la PIC tanquem una etapa que s'ha allargat prop de 15 anys amb encerts i errors dels quals hem après, però amb la mateixa honestedat amb què ens hi vam posar», es pot llegir en el document.

Per la seva part, el cap de llista de la PIC, Joan Colomer, va explicar ahir els motius d'aquesta decisió. «Dins el grup hem vist que no queda prou energia ni capacitat per tirar endavant una llista i que no hi havia ningú que prengués el meu relleu com a candidat a alcaldable», va detallar Colomer qui va indicar que a nivell personal, ja feia temps que tenia ganes de plegar.

La PIC es va presentar a les eleccions per primera vegada l'any 2007 i les va guanyar governant a Caldes fins al 2011. Aquell any, es va quedar a les portes de la victòria amb quatre regidors a l'oposició i el 2015 va obtenir tres edils.