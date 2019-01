Blanes implantarà el porta a porta a les urbanitzacions el 18 de febrer

L'Ajuntament de Blanes implantarà el servei de recollida selectiva porta a porta a les urbanitzacions del municipi a partir del 18 de febrer. Segons va informar el consistori, el nou servei que farà l'empresa de neteja i recollida de residus Nora afectarà 660 habitatges de les cinc urbanitzacions disseminades de Blanes: Mas Guelo, Residencial Blanes, Vista-Mar, Sant Francesc i Santa Cristina. Amb aquest canvi de model, el consistori assegura que vol «facilitar» el reciclatge als ciutadans i «augmentar» el percentatge de reciclatge a la ciutat.

En les pròximes setmanes està previst que es retirin els contenidors de recollida selectiva d'orgànica, fracció resta, envasos, paper i cartró d'aquestes zones. Els únics que quedaran en servei seran els contenidors de vidre.

D'altra banda, s'entregaran diversos cubells de recollida a cada casa com: un de 90 litres de capacitat per a la recollida d'envasos; un de 20 litres per a la recollida d'orgànica; o un de 240 litres per a la recollida de fracció vegetal, entre altres.

Pel que fa a les deixalles que formen part de la resta, es podrà deixar en bosses, que es recolliran en totes cinc urbanitzacions els diumenges. A més, també es repartiran els calendaris de recollida en forma d'imants magnètics.