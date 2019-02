«No se l'acusava de seduir una adolescent»

A l'escrit de la Fiscalia -que demanava un total de 55 anys de presó per a un professor acusat de cinc delictes sexuals a una alumna menor- no se l'acusava «de seduir una estudiant amb problemes de retard cognitiu», ni tampoc «de comportar-se amb ella com un adolescent en zel». Es plantejava si el processat havia abusat sexualment de la víctima en diverses ocasions, uns fets que no «han quedat prou acreditats» a parer de l'Audiència de Girona. A la sentència, feta pública ahir, la secció tercera ha decidit absoldre el processat, defensat per l'advocat Christian Salvador, d'haver-se aprofitat d'una de les seves alumnes entre els dies 23 de juliol i el 26 d'agost de 2015, quan víctima i acusat es van trobar en un bosc pròxim al cementiri de Caldes de Malavella. Una resolució que ha vingut derivada de la declaració de la mateixa víctima, juntament amb una manca de proves que no sostenen prou l'acusació.

Durant la vista, celebrada fa només unes setmanes, la jove va negar que haguessin tingut cap tipus de trobada de caràcter sexual, i que la seva primera declaració havia anat condicionada «per la pressió del seu entorn, juntament amb els sentiments que sentia pel professor». El tribunal ha determinat, doncs, que no «existeix cap dada objectiva que posi en dubte la declaració prestada».



Ell li seguia «el corrent»

El que sí que considera provat el tribunal és l'enamorament de la menor envers el seu professor, juntament amb el tràfic de missatges enviats. Ell li «seguia el corrent», apunta, un comportament que des de l'Audiència de Girona consideren, si més no, «sorprenent». Així, consideren que, «tot i que per les limitacions derivades del principi acusatori no puguin ser objecte d'anàlisi des d'un punt de vista penal, s'hauria d'haver donat lloc a una intervenció molt més radical per part de la inspecció educativa».