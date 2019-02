Ensenyament estudia actuar contra el professor de Caldes absolt d'abusar d'una menor

Ensenyament estudia actuar contra el professor d'institut que enviava missatges sexuals explícits a una alumna de Caldes de Malavella. El conseller, Josep Bargalló, va explicar ahir que estan a l'espera de rebre la sentència de l'Audiència de Girona per analitzar-la i, també, veure quin paper va tenir aquí la inspecció educativa.

De fet, la sentència critica que la inspecció no hagués actuat amb més contundència quan es va destapar que el professor s'enviava missatges amb la menor. En aquest sentit, la resolució judicial recull que, tot i que el professor va dir als companys de feina que s'havien fet un petó als llavis, inspecció es va limitar a «posar pautes de conducta» com ara recomanar a l'acusat que mantingués la distància amb la menor. «Hauria d'haver-se donat lloc a una intervenció molt més radical», apunta la sentència.

«No tenim competència respecte a això, i a més els fets potser ja es troben prescrits des d'un punt de vista disciplinari, però es fa difícil pensar altra cosa davant els missatges que figuren a la causa», conclou el tribunal. La sentència posa com a exemple diferents missatges, com un on el professor deia: «Potser farà una mica de mal al principi però a poc a poc hauria d'anar convertint-se en plaer», «ja has imaginat en quina postura t'agradaria fer-ho» o «ho vull tot, petons i tocar, i a la que pugui et faig passar davant».

Per la seva banda, fonts del Departament asseguren que el professor fa temps que està apartat de la docència, però la seva defensa subratlla que encara continua impartint classes. Sí que se li va obrir un expedient disciplinari, però com que el procés penal estava obert es va deixar en suspens.

L'acusat, que s'enfrontava a 55 anys de presó per presumptament abusar sexualment de la menor, que aleshores tenia 15 anys, va ser absolt per l'Audiència de Girona. La fiscalia sostenia que l'acusat es va aprofitar del seu càrrec com a tutor de la menor el curs 2013-2014, que té un trastorn de desenvolupament i d'aprenentatge, per establir una relació amb ella a través de les xarxes socials.