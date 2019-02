La Generalitat intenta evitar un acte del curandero Josep Pàmies a Blanes

El polèmic curandero Josep Pàmies assegura que la Generalitat ha intentat «censurar» la conferència que té previst fer aquesta tarda a Blanes sobre el clorit de sodi o MMS (Miracle Mineral Solution). Un compost que el Col·legi de Metges de Catalunya considera perillós i un «engany» per tractar trastorns de l'espectre autista (TEA), tal com havia afirmat Pàmies en conferències anteriors.

Segons explica aquest agricultor en un comunicat, el rector de la parròquia de Blanes, que els ha cedit el local de l'Esbarjo per fer l'acte, va rebre una carta «intimidatòria» del cap del Servei de Control Farmacèutic de la Generalitat, Salvador Cassany, amb «amenaces de multes milionàries» si permetia que es parlés de l'MMS a la conferència. Un fet que, segons el sanador, constitueix un «abús il·legal de poder».

En aquest sentit, Pàmies critica que l'administració «no ha aportat cap expedient ni informe sobre la suposada perillositat de l'MMS» i que està «actuant amb temeritat i amb un absolut menyspreu cap a la veritat perquè no existeix un risc real a les activitats que vol censurar». A més, afegeix que les multes van dels «90.001 a 1.000.000» d'euros perquè el Servei de Control Farmacèutic considera que és un «acte de publicitat». «És una conferència per promoure una societat lliure i empoderada que s'apropi més a la natura i que s'allunyi del capitalisme destructiu», afegeix a l'escrit el president de l'Associació Dolça Revolució. Per tot plegat, el curandero avança que interposarà un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu.

Al comunicat, Pàmies també assegura que tirarà endavant la conferència titulada « Plantes remeieres. Què és l'MMS? Llibertat d'expressió», convocada per avui a dos quarts de set de la tarda al local l'Esbarjo de Blanes, perquè «mai ha dit que l'MMS sigui un medicament, encara que pugui tenir propietats saludables i curatives», que el compost «no és il·legal i que es fa servir per a la potabilització de l'aigua de consum humà». A l'acte estarà acompanyat per Pep Riera, d'Unió de pagesos.

Per la seva part, el rector de la parròquia de Blanes va confirmar ahir haver rebut la carta de la Generalitat i va assegurar que ell no impedirà que es faci la conferència i que des de Dolça Revolució no se li ha comunicat tampoc el contrari.

Arran d'aquest comunicat, fonts del Departament de Salut van confirmar ahir que s'havia seguit el procediment habitual en aquests casos i, per tant, s'havia enviat una carta als responsables del local en què se'ls avisava que «poden incórrer en una infracció si durant l'acte es publicita un medicament il·legal». Des de la conselleria van assenyalar que no es poden emprendre mesures per avançat per evitar que se celebri la jornada, però que, a posteriori, es revisarà el contingut per saber si s'ha promocionat o no l'MMS i, en cas que sigui així, s'obrirà un expedient que podria acabar amb una sanció.

A més, fa menys d'un mes, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que agrupa els quatre ens catalans, va emetre un nou posicionament en què alertava de l'«engany» que suposa oferir el clorit de sodi per tractar trastorns de l'espectre autista (TEA) i dels seus riscos per a la salut. Recordava que és un producte tòxic prohibit per l'Agència Espanyola del Medicament i que no hi ha cap base científica que li atribueixi capacitat curativa, i que, a banda, «no només és un engany i sovint una estafa, sinó que representa un risc molt greu per a la salut».



Diverses sancions

L'agricultor va ser sancionat l'octubre passat per la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Conselleria de Salut amb 600.000 euros per promoure l'ús de diòxid de clor en una conferència a Balaguer i relacionar-lo amb la cura de l'autisme. Uns dies abans també va ser multat pel Departament de Salut amb 120.000 euros per oferir productes fets amb plantes que prometien curar el càncer i la leucèmia a la web de Dolça Revolució i per vendre MMS, per curar l'autisme.

L'abril passat, Pàmies va ser a Girona, on va dur a terme la conferència « L'alimentació i la salut. Les veritats ocultes en l'alimentació» en un espai de l'Escola d'Adults de Girona després que la Diputació de Girona vetés l'acte a la Casa de Cultura i que CCOO es fes enrere a última hora en la cessió d'un local. La conferència a Blanes serà la primera que fa Pàmies a la província de Girona després de ser sancionat.