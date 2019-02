Santa Coloma inicia la instal·lació de la caldera de biomassa a la Nòria

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha començat les obres d'instal·lació d'una caldera de biomassa que proveirà dos equipaments municipals: l'escola de Sant Salvador i el pavelló de la Nòria. Amb una durada de tres mesos d'execució, l'actuació preveu el subministrament d'energia tèrmica a partir de combustible de biomassa, que farà que com a mínim es redueixi el 10% del consum elèctric i el 5% del consum tèrmic. Segons el regidor d'Urbanisme, Ricard Pujol, la instal·lació tindrà una potència de 400 kw i permetrà rendibilitzar la gestió dels boscos locals, eliminar el consum de gasoil i contribuir a reduir l'efecte hivernacle emetent menys CO2. A banda de la instal·lació de la caldera, en el contracte també s'ha inclòs el canvi dels fluorescents de l'escola per nous llum LED i la col·locació de vàlvules termostàtiques a tots els radiadors per poder controlar la temperatura.

El projecte té un cost de 269.337,96 euros, que es paguen a tres parts. D'una banda, es cofinança amb un ajut de 111.296,68 euros del fons europeu Feder (41,32% del total) i, de l'altra, amb una subvenció de 55.648,34 euros de la Diputació de Girona (20,66%). La resta, 102.392,94 euros, van a càrrec de l'Ajuntament de Santa Coloma (38,02%).