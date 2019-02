L'Agrupació Participativa de Blanes convida a tothom a elaborar el programa electoral

L'Agrupació Participativa Blanes, que va presentar-se el passat dissabte 16 de febrer, prepara un congrés obert a tota la ciutadania per tal de traçar les línies del programa electoral que es presentarà de cares a les eleccions municipals del maig. L'alcaldable és Xavier Lozano. La sessió serà dissabte de deu del matí a una del migdia a l'Hotel Costa Brava.

L'Agrupació la formen una vintena de persones de perfils molt diferents. Hi ha persones amb experiència a l'ajuntament, amb idees noves i gent que no ha estat mai a la política, hi ha paritat de gènere dintre del grup i un ventall d'idees, coneixements i oficis molt ampli.

"Per tal de fer accessible la política a tots els blanencs i blanenques i fomentar la participació", des de l'Agrupació s'ha cregut convenient "optar per una sessió participativa per construir conjuntament el programa electoral".

L'objectiu de la trobada és debatre sobre els següents temes: social, mediambient, família, economia/empresa, turisme i joventut. El debat es durà a terme en petits grups de treball.

Aquesta sessió arriba després que l'alcaldable Xavier Lozano demanés a la presentació del grup construir un diàleg amb la resta de partits polítics per tal de poder arribar a un acord de mínims amb problemàtiques tan històriques per Blanes com és el model turístic, entre d'altres.

Les decisions preses se seguiran treballant en una segona sessió, aquest cas el 6 d'abril, en el que des de l'Agrupació anomenen "Congrés de poble". En aquesta ocasió es faran debats amb grups més grans. Si s'escau s'ampliaran les temàtiques per fer cabre tot allò que els blanencs i blanenques creguin oportú.