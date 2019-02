Una enquesta afirma que la gent està majoritàriament conforme amb els serveis turístics de Lloret

Un 78% de la gent valora positivament els serveis turístics que ofereix el municipi de Lloret de Mar. L'empresa Hari Counsulting Group ha instal·lat deu punts repartits pel poble en què tan veïns com turistes puguin expressar el seu grau de satisfacció sobre els serveis que s'ofereixen. S'han recollit fins a 3.492 respostes. 2.214 d'elles (un 64%) han afirmat estar molt contents, mentre que 490 (un 14%) s'ha mostrat conformes. Per altra banda un 6% dels enquestats (que equival a 219 persones) ha respost que els serveis són insuficients i un 16% (569 persones) n'han fet una valoració negativa. Aquesta prova pilot de fer enquestes "en calent", tal com les ha qualificat la companyia, respon a l'objectiu de conèixer en temps real el novell de satisfacció dels visitants.

A més, aquests polsadors permeten crear una estadística per regular el grau de satisfacció de la gent segons el dia de la setmana i també en funció de les hores i minuts que respon cada persona. D'aquesta manera, Hari considera que les destinacions turístiques poden adaptar millor els seus serveis a les necessitats en temps real de la gent.

Des de l'empresa han assegurat que aquesta prova pilot permetrà a Lloret de Mar modificar algunes coses abans que arribi la gran afluència de visitants aquest estiu i, d'aquesta manera, guanyar en competitivitat entre destinacions turístiques.

Els polsadors s'han instal·lat en indrets tan concorreguts del municipi com ara els Jardins de Santa Clotilde, la piscina municipal, el teatre municipal, l'estació d'autobusos o el mateix ajuntament.