800 desallotjats per l´incendi en un quadre elèctric a Frigorífics Costa Brava

Els Bombers de la Generalitat han extingit el foc al voltant de les 21 hores que s'havia iniciat en un quadre elèctric a l'interior de la seu de l'empresa càrnia Frigorífics Costa Brava, situada a Riudellots de la Selva. L'incident no ha provocat cap ferit. L'avís ha estat poc després d'un quart de vuit del vespre i s'han desplaçat un total de 10 dotacions al lloc dels fets, però cap a les vuit algunes d'elles han començat a retirar-se estant la situació sota control. Segons el cos, en un principi no hi ha ferits i l'empresa hauria desallotjat uns 800 treballadors que han pogut tornar a la feina una hora després.

Tot apunta a què el foc s'hauria originat en uns cables que van cap a un transformador, tot i que Bombers i la companyia elèctrica Endesa estan treballant per investigar les causes de l'incendi. Segons Bombers, l'empresa tenia efectius propis, de manera que quan han arribat les 10 dotacions, bona part de la feina ja estava controlada. L'incendi s'ha apagat amb diòxid de carboni.

Mentre s'efectuen els treballs d'investigació, els 800 empleats evacuats s'han concentrat, de manera preventiva a l'aparcament de les instal·lacions.