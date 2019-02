Més vigilància policial a les escoles de Sils per la denúncia d´intent de segrest

La Policia Local de Sils ha intensificat la vigilància a les dues escoles de la localitat arran de la denúncia d'intent de segrest d'una nena de 12 anys que es va produir dimarts passat. Segons va explicar ahir l'alcalde, Martí Nogué, habitualment els agents policials ja vigilen els centres educatius Jacint Verdaguer i Els Estanys en els horaris d'entrades i sortides, principalment per ordenar el trànsit dels vehicles de les famílies que deixen o recullen la mainada.

Arran dels fets que haurien succeït dimarts, aquesta vigilància s'ha intensificat per tal de prevenir i evitar que es puguin produir situacions similars.

L'intent de segrest denunciat per la mare de l'afectada s'hauria produït cap a dos quarts de tres de la tarda, quan la nena tornava caminant a l'escola Jacint Verdaguer després de dinar. Segons va explicar la menor als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners, en un carrer situat al costat del centre educatiu, es va trobar una furgoneta de color negre que comptava amb tres seients davanters i a la part de darrere no tenia finestres i seria per a càrrega.

Sempre segons el relat de la nena, a dins hi havia tres homes hindús, un dels quals va baixar i la va cridar per tal que se li acostés. Ella no li hauria fet cas i l'home l'hauria agafat pel braç amb la intenció de fer-la pujar a la força a la furgoneta. La nena, però, va cridar i se'n va poder desfer.

Durant la seva descripció dels fets als Mossos, la nena va relatar que l'home que la va intentar segrestar, a banda de tenir aspecte hindú, tindria uns 40 anys i faria prop de dos metres d'altura, amb el cabell negre, nas llarg i parlava en castellà però amb accent estranger. Pel que fa al conductor del vehicle que també va poder albirar, tindria entre 30 i 40 anys, i és prim i calb. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la menor és d'origen veneçolà i ja fa temps que viuria al poble amb la seva família.

La policia per ara no té detinguts i està investigant el que va passar i on són els possibles captors. També estan buscant testimonis dels fets.

Després dels fets, l'escola Jacint Verdaguer va publicar un comunicat per demanar a les famílies de la localitat i dels pobles del voltant que prenguin precaució, que comuniquin si veuen algun vehicle semblant sospitós i que acompanyin els nens i nenes a l'escola. El comunicat va ser compartit per l'Ajuntament de Sils i per milers de persones a través de les xarxes socials. A més, altres localitats veïnes com Riudarenes o Vidreres també van demanar a les famílies que segueixin els consells donats per l'escola Jacint Verdaguer.