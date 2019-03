Multat amb 420 euros per llençar restes d'un cultiu de marihuana al bosc a Fogars

La guàrdia municipal de Fogars de la Selva ha multat, amb 420 euros, el responsable d'abandonar restes d'un cultiu de marihuana en una zona boscosa del municipi.

Segons va informar ahir aquest cos de vigilància, l'autor d'aquest abocament il·legal s'ha pogut identificar a partir de la matrícula del vehicle amb el qual es van abandonar els residus. «La multa per un abocament d'aquest tipus és de 300 euros», va detallar el cap de la guàrdia municipal, Salvador Martínez, qui va recalcar que el cost s'encareix fins a 420 euros per les tasques de recollida. «La brigada municipal ha de carregar totes les restes i portar-les a la deixalleria i això té un cost que se li fa pagar a l'infractor», va recalcar Martínez.

Aquest però, no ha estat l'únic abocament il·legal trobat pels agents d'aquest cos de vigilància en una zona forestal. A prop de la Riera d'Arbúcies i dins del terme municipal de Maçanet de la Selva, la guàrdia de Fogars hi ha trobat residus escampats de tota mena. Entre les deixalles abandonades hi ha un parell de sofàs i llits, armaris, matalassos, restes de mobles de fusta, i bosses plenes de roba i residus, entre altres. En aquest cas, ningú va presenciar qui realitzava aquest acte incívic. «Hem obert diligències i ho enviarem a l'Ajuntament de Maçanet perquè tramitin l'expedient i la sanció corresponent», va relatar Martínez, qui va afegir que si l'abocament s'hagués produït a Fogars i s'hagués identificat el responsable, se l'hauria multat amb una sanció de més de 3.000 euros.

De fet, la guàrdia municipal d'aquesta localitat ja va posar dues multes de més de 3.000 euros l'any 2017 al responsable d'abandonar residus il·legalment en aquest municipi. «En aquell cas, entre les deixalles llençades hi havia materials contaminants», va especificar el cap del cos de Fogars. També el 2018, van multar un home amb 150 euros per abandonar dues tasses de vàter en un contenidor. En aquell cas, l'infractor va poder ser identificat per la matrícula del seu vehicle, que va ser enregistrada per una càmera de videovigilància instal·lada a la zona.

Fogars és un lloc de pas, ja que hi ha moltes carreteres i camins rurals que l'uneixen amb altres municipis, i algunes persones aprofiten per desfer-se dels residus i eviten així portar-ho a la deixalleria.