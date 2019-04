L'autòpsia conclou que l'home trobat a Sils va morir d'una ganivetada al cor

L'autòpsia ha conclòs que la víctima del crim de Sils (Selva) va morir com a conseqüència d'una ganivetada al cor. Segons fonts properes a la investigació, l'home de 45 anys i origen romanès no tenia més ferides causades per una baralla a banda de la que li va provocar la mort. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les quatre de la tarda.

La investigació apunta que l'agressió mortal va tenir lloc a l'entrada del bar que hi ha davant de l'estació de tren, després d'una discussió entre la víctima i un grup de persones que hi havia al local. Després de rebre la ganivetada, l'home va creuar el carrer cap a l'estació però va caure estès a terra i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida.

La comitiva judicial, encapçalada pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, es va traslladar fins al lloc del fets. La DIC dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació i va prendre declaració a testimonis i la policia científica va recollir proves i vestigis per esclarir els fets.

Els investigadors treballen per identificar i detenir l'autor dels fets. El cas es troba sota secret de sumari.