L'acusat del crim de Sils va causar un accident i va abandonar el ferit en una riera el 2013

El presumpte homicida de Sils no és el primer cop que passa comptes amb la policia i la justícia. Compta amb alguns antecedents policials i un dels episodis que marquen el seu historial és un accident de trànsit que va provocar a l'N-II al seu pas per Sils. El cas és que ell anava de conductor d'un Opel Corsa comercial i va envestir un altre vehicle, el va fer caure en una séquia i després va fugir, i tot en el terme de Sils.

Aquest cas es va produir el 8 de març de 2013 i F.F.B. conduïa un vehicle de tipus comercial habilitat per a només dues persones. Tot va començar quan la Policia Local de Sils va trobar-se amb un cotxe quan venia de la Nacional molt ràpidament, fent esses i la part de davant abonyegada. Per aquest motiu, el van aturar i van veure que presentava signes d'anar molt begut i, a més, a dins del cotxe hi havia diverses begudes alcohòliques. A l'interior del vehicle habilitat per a dues persones hi havia un total de set persones, cinc eren menors d'edat d'entre 15 i 17 anys i tampoc portaven el cinturó de seguretat. Estaven ferides i dues d'elles van haver d'anar a l'hospital Santa Caterina. Les altres van anar a comissaria i després van passar a mans dels seus pares o tutors.

Davant dels fets, la Policia Local va alertar els Mossos d'Esquadra i els llavors vigilants de Vidreres, ja que els agents locals sospitaven que hi havia hagut algun accident de trànsit abans de la intercepció del vehicle. Els Mossos de Trànsit van confirmar-ho i van descobrir què havia succeït. El conductor -ara presumpte homicida de Sils- havia impactat contra un vehicle a l'N-II al seu pas per Sils i havia fugit sense auxiliar a l'ocupant, el qual havia caigut amb el seu vehicle en una riera.



Hipotèrmia i contusions

En concret, després de les indagacions, la Policia va descobrir que el cotxe estafa fora de la via i bolcat a l'altura del quilòmetre 693 de l'N-II i que el vehicle estava a dins d'una riera. L'home, en ser descobert pels serveis d'emergències, l'únic ocupant del vehicle sinistrat, presentava signes d'hipotèrmia i diverses contusions. Aquest fet el va obligar a ser traslladat pel SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

En aquell moment, el conductor, tenia 19 anys i no comptava amb antecedents policials. Arran d'aquests fets, l'ara acusat va quedar detingut per diversos delictes fruit de la gravetat del succés. L'home es va negar a fer-se les proves de detecció de drogues i alcoholèmia però, a més, la policia va descobrir que no havia obtingut mai el permís de conduir i, se li va imputar un delicte per omissió de socors i també, un de falsificació de document públic, ja que la matrícula de l'Opel Corsa que conduïa era falsificada. Després de passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Santa Coloma, va quedar amb llibertat amb càrrecs.



L'ocupa que va matar un ocupa

Es dona el cas que F.F.B. es va presentar voluntàriament a la comissaria de Girona aquest dimecres a la tarda després que el diumenge, presumptament matés d'una ganivetada al cor un indigent de Sils al bar de l'estació, un home de 45 anys que va aparèixer mort davant les portes de l'estació. Tant el mort com la víctima tenen una cosa en comú: que vivien en immobles de la població de Sils però les havien ocupat. El mort en una masia i el presumpte homicida, en un pis.