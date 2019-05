Denuncia que la xemeneia del veí li omple la casa de fum des de fa un any a Maçanet

La xemeneia per on surt el fum de la barbacoa dels veïns de l'afectat.

Gairebé un any sense poder obrir les finestres de casa ni sortir al pati a causa del dens fum que surt de la xemeneia de la finca del veí. Aquesta és la situació que assegura que pateix, des del juny del 2018, un veí de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva i que ha denunciat reiteradament a l'Ajuntament, sense «rebre cap resposta».

Segons explica Josep Maria Talaban a Diari de Girona, tot plegat va començar fa prop d'un any i mig, quan els seus antics veïns, una parella de nonagenaris, van posar la casa en venda. En aquesta finca, s'hi havia construït feia anys una barbacoa que els antics residents utilitzaven puntualment i sempre alertant prèviament l'afectat per les molèsties que el fum pogués ocasionar.

La casa la va adquirir una família i, segons relata Talaban, les barbacoes van passar de ser anecdòtiques a ser «diàries». «Inviten molta gent i fins i tot han posat un forn i una zona de pícnic», denuncia aquest veí, qui critica que la situació a casa seva s'ha convertit en un «infern». «No podem obrir cap finestra de casa perquè totes les habitacions se'ns omplen de fum, sobretot el dormitori que està situat just a sobre de la xemeneia», lamenta Talaban.

Per aquest motiu, el juny del 2018, va presentar una denúncia a l'Ajuntament i va alertar-ne la Policia Local, la qual -relata- després d'acudir a la finca del carrer Cala Montgó va procedir a precintar la barbacoa fins al setembre i sota condició que el denunciat adaptés la construcció a la normativa vigent. «Van instal·lar una espècie de tub més llarg, i el problema es va agreujar més», lamenta Talaban, qui critica que «encara espera» que els tècnics municipals s'acostin a la finca a comprovar que el nou tub compleix la normativa urbanística.

A més, critica que arran de tot aquest conflicte els veïns es dediquen a «cremar herbes i rostolls per fer més fum», o que fins i tot han instal·lat una càmera per gravar el balcó de casa seva. «La meva parella, que vivia aquí des de feia quatre anys, va patir una paràlisi nerviosa a causa d'aquest conflicte i ha hagut de marxar a viure a un altre lloc», lamenta l'afectat.

També critica l'actuació de l'Ajuntament, ja que assegura que el 17 de gener va demanar que se li facilités l'informe sobre la legalitat d'aquest tub i que després de diverses queixes i instàncies encara no ha rebut «cap resposta». «Al principi no volia que enderroquessin aquesta barbacoa, només que el tub fos més llarg i no m'entrés el fum a casa. Ara ja només vull que es faci el que marca la llei, com que existeixin tres metres de separació amb la meva finca», especifica Talaban.



Resposta del consistori

Per la seva part, el consistori de Maçanet va explicar ahir que en conèixer aquesta situació es va demanar al veí denunciat que adaptés la barbacoa a la normativa urbanística vigent, cosa que va fer. Després de sol·licitar el permís d'obres i efectuar les reformes pertinents, el consistori assegura que, actualment, aquest equipament compleix la normativa establerta.

Respecte a la sol·licitud de l'informe fet el gener passat per l'afectat, des de l'Ajuntament reconeixen que s'ha «tardat a respondre» perquè la burocràcia «va lenta», però que l'informe tècnic ja està elaborat i que, en breu, serà enviat a Josep Maria Talaban.