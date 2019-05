Santa Coloma garanteix lloc a les seves llars d'infants per a tots els nens de Les Paüles

Tots els menuts matriculats a la llar d'infants privada La Miraculosa, coneguda popularment com les Paüles, tindran plaça en una de les dues escoles bressol públiques del municipi, si aquesta ha d'acabar tancant les portes. Així ho va assegurar ahir la regidora d'educació, Teresa García, qui va remarcar que tot i això, la prioritat de l'Ajuntament ha estat des del principi i segueix sent ajudar en tot el possible a evitar que aquest tancament s'acabi produint. «Tot i ser un centre privat, quan el febrer ens vam assabentar que els seus gestors volien tancar, ens vam posar a treballar per evitar-ho i per ajudar l'AMPA en tot el que estava a la nostra mà», va recalcar García.

Tot plegat va començar a finals de febrer quan els gestors d'aquesta escola bressol privada, la Fundació Escola Vicenciana, van anunciar a les famílies que al juny tancarien l'escola i que, per tant, tenien quatre mesos per buscar una nova escola bressol pels seus menuts. Aquesta fundació va al·legar «manca de viabilitat econòmica». Actualment, aquest centre que funciona des de l'any 1942, acull 75 menors d'entre 4 mesos i 3 anys.

Des d'aquell moment, l'Associació de Pares i Mares del centre (AMPA) va començar a batallar per evitar aquest desenllaç, buscant alternatives i solucions. Una tasca en la qual l'Ajuntament ha estat «al seu costat en tot moment». I és que segons va relatar ahir l'edil d'educació, tot i que La Miraculosa és un centre privat, per a Santa Coloma de Farners és «molt important i un gran avantatge» tenir tres escoles bressol amb projectes «engrescadors i de qualitat» situats en diferents punts de la localitat. Per això, des del primer moment, i tot i no ser competència municipal, van oferir diferents opcions a l'AMPA per intentar mantenir el centre obert. «Ens vam posar en contacte amb diferents cooperatives per si volien assumir la gestió d'aquesta llar d'infants, però ens van comentar que per fer-ho amb cara i ulls calia temps», va precisar ahir García. Per això, i després d'assessorar-se a través del Consell Comarcal de la Selva o del Departament d'Educació de la Generalitat, una altra opció que l'Ajuntament va posar sobre la taula va ser que durant un any -el pròxim curs 2019-2020- fos l'AMPA qui n'assumís la gestió, tal com fa una escola de Sant Hilari Sacalm, perquè mentrestant, les cooperatives poguessin treballar i plantejar un projecte en condicions. «Ens vam comprometre a donar-los subvencions per cobrir les pèrdues que poguessin tenir al llarg del curs i el lloguer de l'espai», va afegir la regidora colomenca. Una opció que l'AMPA va assegurar a través d'un comunicat que era «del tot inviable per manca de recursos i disponibilitat».

Els pares i mares van demanar llavors que la gestió l'assumís el mateix consistori però «mantenint les educadores actuals», entre altres requisits. En aquest sentit, García va detallar que si aquesta llar d'infants passés a ser municipal, la contractació del personal s'hauria de fer a través d'un procés públic.



No tancar, la gran prioritat

Actualment, Santa Coloma de Farners té dues escoles bressol municipals: la Tabalet i la Mainada. La primera és la més gran amb capacitat per a 102 nens i nenes. Actualment aquesta llar té 82 menors matriculats i de cara al curs que ve comptarà amb 63 places lliures. A més, existeix la possibilitat d'ampliar amb una nova aula de P1. La segona, té capacitat per a 74 infants. Ara n'hi ha 59 de matriculats i quedaran disponibles 45 places per al curs vinent. «Si en el pitjor dels casos, les Paüles ha d'acabar tancant, cap dels seus menuts es quedarà sense plaça a Santa Coloma», va assegurar García.

Tot i això, ni aquest ens, ni l'AMPA han desistit en la seva lluita per mantenir el centre obert. Per això, dimecres al vespre es van reunir per seguir buscant solucions, en una trobada en la qual també hi van participar representants d'altres grups polítics. «Com a Ajuntament hem demanat a l'AMPA que siguin valents i que assumeixin la gestió de les Paüles durant un any mentre es gestiona amb una cooperativa com seguir mantenint aquest projecte privat», va recalcar García, qui va afegir que els pares i mares es van comprometre a «estudiar» de nou la proposta. A més, la regidora va recordar que una de les cooperatives amb qui van contactar, tot i no veure-ho «molt viable per la manca de temps», encara no han dit que no de manera definitiva.