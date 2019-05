Desmantellen un grup dedicat a la compravenda de droga a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup dedicat a la compravenda de droga a Lloret de Mar (Selva). La policia va detenir dijous passat cinc homes, d'entre 21 i 56 anys i de nacionalitats espanyola, italiana, russa, eslovena i sèrbia. També van intervenir 57 quilos de marihuana i 25.985 euros en efectiu. Els fets van passar el mateix dijous durant un patrullatge preventiu de robatoris a domicilis a la urbanització de Canyelles. Cap a dos quarts de set de la tarda, els mossos van observar dos homes que, en veure la patrulla, amagaven una bossa de plàstic i una de mà sota d'unes bústies. Els agents els van identificar i van trobar 20.100 euros dins de la bossa de plàstic. A la de mà, hi havia diversa documentació i les claus d'una casa. A més, a terra van trobar les claus d'un cotxe aparcat a pocs metres. A l'interior, hi havia una altra bossa amb 10 kg de marihuana. Un dels homes, a més, duia 2.130 euros en metàl·lic i dos telèfons mòbils.

La policia va esbrinar que els dos homes, detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública, s'havien citat amb tres més davant d'un supermercat de Blanes per fer una operació de compravenda de droga. A partir d'aquesta informació, els mossos van muntar un dispositiu davant de l'establiment. Durant l'actuació, van detectar dues persones que esperaven en dos cotxes i una tercera que ho feia fora d'un altre vehicle.

Davant les sospites que estiguessin relacionats amb els altres dos detinguts, van decidir identificar-los i escorcollar-los. Un d'ells duia quatre telèfons mòbils i 1.500 euros. A les altres dues se'ls van intervenir 2.255 euros en efectiu.

A l'interior d'un dels turismes, a més, hi van trobar una bossa amb 5c kg de marihuana, una bàscula de precisió i un mesurador.

Tots tres van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Presó per a dos dels cinc detinguts

Els investigadors, a més, van reunir els indicis suficients per determinar que en un pis de la urbanització de Cala Canyelles hi podria haver més droga. La policia va entrar-hi el divendres passat i hi va localitzar 42 kg de marihuana en bosses d'un quilogram envasades al buit.

Els detinguts, que tenen antecedents, van passar a disposició judicial l'11 de maig i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a dos dels cinc arrestats.