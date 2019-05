Un accident entre un camió i un cotxe talla un carril de l'Eix Transversal a Brunyola

Un accident de trànsit en un camió i un turisme provoca el tall d'un carril de l'Eix Transversal al seu pas per Brunyola.



El sinistre viari ha tingut lloc pels volts d'un quart de dotze a l'altura del quilòmetre 227 de la C-25, en sentit Vic.



Un vehicle pesant ha xocat contra la tanca i de retruc ha impactat per encalç amb un cotxe que estava aturat al voral.



A causa dels fets, almenys una dona que viatjava en el turisme ha resultat ferida i també una altra persona que anava al vehicle. Ambdós han resultat ferits lleus i han estat atesos pel SEM, que els ha evacuat a un centre hospitalari.



Els efectius d'emergències -Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra- s'han activat ràpidament i fins i tot l'helicòpter medicalitzat del SEM, que finalment no ha hagut d'actuar.



A causa de l'accident de trànsit hi ha un carril de l'Eix Tallat i aquest podria romandre-hi força estona, segons informa el Servei Català de Trànsit, perquè a causa del sinistre s'ha malmès la tanca de la via.







? A la C-25 hi ha un carril tallat a Brunyola (Selva) en sentit Vic per un accident. Retencions. Precaució! @transitc25 pic.twitter.com/PXT5fC5djM — Trànsit (@transit) 29 de maig de 2019