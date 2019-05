Desarticulen una banda de lladres d'habitatges que havia robat a Lloret

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris amb força en habitatges, que havia actuat a Lloret de Mar.

El grup criminal tenia mobilitat territorial i canviava sovint de vehicle per mirar d'evitar l'acció de la policia

Per poder accedir als domicilis, trencaven portes o finestres amb eines com tornavisos o palanques i s'enduien diners en efectiu, joies i dispositius electrònics.

El 21 de maig els mossos els van interceptar després de cometre un robatori al poble d'Olivella, al Garraf.

En total hi ha quatre detinguts, es tracta de tres homes i una dona, un dels quals menor, d'edats compreses entre els 17 i els 30 anys i de nacionalitat xilena. Els adults han ingressat a presó i el menor ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la Fiscalia.

La investigació es va iniciar el 7 de maig quan agents de paisà de la comissaria de Sant Adrià del Besòs van identificar els cinc ocupants d'un tot terreny sospitós. A l'escorcoll de l'interior del vehicle els policies hi van trobar diverses eines de les quals s'usen habitualment per dur a terme robatoris amb força en domicilis com ara tornavisos, guants i lots, entre d'altres. Els policies ho van posar en coneixement dels investigadors donat que les persones identificades eren susceptibles de dedicar-se a aquesta pràctica delictiva.

Durant la investigació, duta a terme amb el Jutjat d'instrucció núm. 2 de Granollers, els agents van poder identificar la totalitat d'integrants del grup a més d'acreditar sis robatoris entre el 10 i el 21 de maig a les poblacions a l'Ametlla del Vallès, Lloret de Mar, Sant Andreu de la Barca, Matadepera i Olivella, en dues ocasions.

Tenien certa mobilitat territorial i preferentment cometien els robatoris en localitats de la conurbació de Barcelona.

Solien actuar als matins o a primera hora de la tarda, franges on és habitual que estiguin buits, ja que moltes persones són a la feina. Els autors, preferentment, buscaven joies, diners en metàl·lic o objectes que tinguessin una bona sortida al mercat negre com els dispositius electrònics.

Quan ja havien consumat el robatori marxaven del lloc de manera discreta adoptaven les màximes mesures d'autoprotecció.



Envestir la policia

El dia 21 de maig, els agents van detenir els integrants del grup, després de consumar un robatori a la localitat d'Olivella (Garraf). Els investigats, quan van advertir la presència policial, es van mirar d'escapolir i van envestir el vehicle dels agents. Malgrat que després de l'impacte van mirar de fugir a peu els Mossos els van poder detenir poc després.

El mateix dia es va dur a terme l'entrada i escorcoll al pis on residien a Barcelona i els agents van poder intervenir gran quantitat dels objectes que havien sostret: joies, rellotges, dispositius electrònics, roba i diverses eines.

Els arrestats van passar a disposició al Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona i el jutge va decretar presó per a tres dels detinguts i la Fiscalia de Menors va deixar en llibertat amb càrrecs al menor.