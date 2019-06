La dansa tradicional porta 1.500 alumnes al passeig de Mar de Blanes

El passeig de Mar de Blanes es va omplir ahir amb més de 1.500 alumnes per la cloenda del taller Dansa a les Escoles del municipi, que ha impartit per quarta edició consecutiva l'Esbart Joaquim Ruyra. A l'activitat hi van participar tots els centres educatius de blanes amb alumnes de primer a quart d'educació primària infantil de tots els centres, incloent-hi nois i noies del Centre d'Educació Especial Ventijol. El projecte significa la culminació d'una campanya d'inclusió de la dansa inclusiva com a eina educativa a l'abast dels mestres, en la qual al llarg del curs han estat assajant danses tradicionals catalanes.