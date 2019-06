Fecasarm denuncia que el decret d'horaris «incrementa els problemes»

La FECASARM i l'empresa Blankemar Music SL -que gestiona les discoteques Arena, Sala Vega, Essencia i Sant Jordi- es personaran com a acusació popular en el cas de la crema d'una motocicleta i dos cotxes a Blanes (la Selva). L'advocat i secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas, ha assegurat que demanaran «la pena més alta prevista al Codi Penal» per a l'autor dels fets.

D'altra banda, el president de l'associació d'empresaris d'oci nocturn ha recordat que a l'hora que es van cremar els vehicles els quatre locals als quals representa ja estaven tancats.

Per això Boadas creu que els decrets d'alcaldia per reduir el tancament de les discoteques han estat «contraproduents», ja que «han incrementat els problemes» d'ordre públic.

De fet, Joaquim Boadas ha acusat l'alcalde en funcions de Blanes, Mario Ros, de «desconèixer totalment el sector de l'oci nocturn». En un comunicat enviat als mitjans, la FECASARM també afirma que l'alcalde ha aprovat el decret «mogut per l'odi que té cap als empresaris».

Joaquim Boadas ha demanat a Ros que «s'avingui a parlar» amb el sector i paralitzi el decret que restringiria encara més l'horari de tancament dels locals situats en un perímetre determinat batejat com la zona d'oci nocturn. Aquest perímetre se situa al barri dels Pins i agrupa unes vuit discoteques.



«Prevenció i conscienciació»

L'advocat ha recordat que el Departament d'Interior va concedir el 2011 una ampliació de l'horari de llicència «després dels disturbis que hi va haver a Lloret de Mar».

Joaquim Boadas ha explicat que allargant l'hora de tancament s'aconsegueix que «la gent no es quedi al carrer» i surti de les discoteques «de manera esglaonada».

Per això, amb el nou decret d'alcaldia, Boadas ha acusat Ros de fer «una mesura de cara a la galeria i ha fracassat». Ara, demana que «reconegui el seu error» i negociï amb els empresaris una nova solució per reduir els aldarulls al carrer que «passa per incrementar els efectius policials al carrer, tractar el tema de la seguretat privada i impulsar campanyes de prevenció i conscienciació».