Blanes es bolca per celebrar els 700 anys de l'església Santa Maria

Blanes celebra avui l'acte central de la commemoració dels 700 anys d'ençà que es va erigir la parròquia Santa Maria. Aquest vespre l'Escolania de Montserrat farà un concert on el cor actuarà per primera vegada al municipi, tractant-se, pel consistori i la parròquia blanenca, d'«un esdeveniment únic d'una efemèride destacada».En aquest sentit, la coneguda coral actuarà coincidint amb la mateixa data exacta en què fa set segles va erigir-se l'Esglèsia. El concert començarà a dos quarts de nou del vespre a la mateixa església. El concert comptarà amb dues parts i al piano hi haurà Vicenç Prunés sota direcció de Llorenç Castelló.

En la primera part hi ha preparades diverses peces que inclouen cant gregorià com Surrexit Pastor Bonus de Mendelssohn; el Nigra Sum de Pau Casals o l' Ave Maria de Schubert, entre d'altres. La segona part la centren cançons catalanes, com per exemple El cant dels ocells, el Rossinyol viatger o La Mare de Déu. La jornada de celebració, però, comença al migdia amb el repic de campanes des de les tres parròquies de Blanes i les ermites, per posar encara més èmfasi en l'efemèride.

El cicle commemoratiu pels fets històrics preveu activitats durant tot l'any però la més rellevant és la que es celebra al llarg de la jornada d'avui.



Acte central

Tot i això, els actes van començar el 18 d'abril amb la formació del número 700 a càrrec dels membres de l'Associació Cultural Manaies de Blanes poc abans d'encetar la cerimònia de canvi de capità. La següent activitat va ser la missa de l'Aplec del Vilar, que va presidir el bisbe de Girona, Francesc Pardo,així com el Concurs de Murals al Carrer per Sant Jordi, on hi va haver menció als 700 anys.

«L'acte d'avui és un motiu per recordar el pes específic que ha tingut la Parròquia a la ciutadania blanenca al llarg dels set segles i sobretot al darrer segle amb el període de guerres, tal com queda reflectit en l'exposició commemorativa que fa l'arxiu municipal dissabte», apunta l'alcalde de Blaness, Mario Ros.

Així, al juny, s'han reprès les activitats commemoratives dels 700 anys amb el concert del Cor de Cambra Sota Palau que va oferir l'1 de juny un espectacle de música del Renaixement a l'església Santa Maria, acompanyada de Quòdilbet, un grup Coral de Molins de Rei; juntament amb el concert que se celebra avui en l'acte central.



Més celebracions

Després del concert de l'Escolania, el cicle commemoratiu continuarà amb la inauguració de l'Exposició que ha organitzat l'Arxiu Municipal de Blanes, i que tindrà lloc el dissabte a la tarda. La mostra estarà allotjada fins al 28 de juliol a la Sala Municipal Maria Luisa García-Tornel, al cèntric carrer ample, i explica l'important pes específic que ha significat per a la societat blanenca la parròquia, nascuda a redós de l'antic Castell-Palau dels Vescomtes de Cabrera, posant el focus només en el segle XX, amb l'ajut d'una selecció de fotografies recopilades amb l'ajut de famílies blanenques i les col·leccions amb què compta l'arxiu.