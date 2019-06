Cop a una banda dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i haixix amb ramificacions a Lloret

Cop a una banda dedicada al cultiu i tràfic d'haixix i marihuana amb ramificacions a Lloret.



Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones i asseguren que en el moment de l'operació s'estava instal·lant un cultiu de marihuana a la població de la Selva.



Aquest grup criminal disposava de diferents cultius d'interior que els permetien vendre marihuana en grans quantitats a tercers i també al detall des d'una associació cannàbica que havien posat en marxa a Barcelona. La policia assegura que els cultius haurien permès obtenir guanys de més de 185.000 euros a l'organització.



Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han desarticulat l'organització criminal i durant l'operació, que es manté oberta, s'han arrestat quinze persones, tres de nacionalitat sèrbia, dos d'espanyola, una d'equatoriana, una de peruana, set d'italiana i una de nacionalitat búlgara, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'organització criminal.





La pista: comís de 22 quilos de droga

Cop a l'associació cannàbica

La investigació es va iniciar l'octubre de 2018 quan els Mossos van intervenir a laun. Una dotació policial, mentre realitzava tasques de seguretat ciutadana al districte de Sants-Montjuïc, va detectar que un turisme realitzava maniobres evasives en detectar la seva presència. Els agents van aturar el turisme i van localitzar laEls investigadors van determinar que darrere d'aquest transport de cabdells de marihuana hi havia una organització criminal liderada perque s'havien establert al territori català.L'organització disposava dea Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, el Masnou i un quart que estava enAmb les collites obtingudes d'aquests cultius l'organització s'abastia de marihuana per traficar-hi i també per distribuir-la al detall des d'unaque havia instal·lat al districte de Ciutat Vella de Barcelona.El 29 de maig es va establir un operatiu policial que va permetre detenir quinze persones de l'organització i realitzar divuit escorcolls domiciliaris al Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme.El dispositiu també va permetre desmantellar l'associació cannàbica i les quatre plantacions, on es van intervenir un total deen fase final de creixement iA més, els agents van intervenirde marihuana preparats per a la seva distribució,Els policies van fer un estudi de producció de les plantacions que haurien generat als investigats uns guanys econòmics aproximats de 185.184 euros.Els arrestats van passar a disposició judicial el 31 de maig i el jutge va decretarL'operació continua oberta i no es descarten més detencions.