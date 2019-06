L'Ajuntament de Blanes va celebrar ahir el lliurament de les Fonts Gòtiques als 12 regidors que ja no repetiran en la següent etapa. La Font Gòtica és la màxima distinció que atorga el consistori blanenc, com a agraïment a les persones que han contribuït des de la seva regidoria a la població de Blanes. El trofeu, entregat per l'alcalde, Mario Ros, reprodueix la Font Gòtica del carrer Ample.