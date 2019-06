L'acord de PSC i Junts manté Dulsat com a alcalde de Lloret

La comitiva del PSC de Lloret es decanta per un acord amb Junts per Lloret (JxCat) i envia Lloret En Comú-Podem i Ciutadans (Cs) a l'oposició. Així ho van decidir ahir al vespre els socialistes, que finalment renuncien a l'alcaldia: «S'ha posat tot sobre la taula i s'ha optat per Junts», afirmava el líder del PSC, Francisco Pastor. D'aquesta manera, la formació de Pastor renunciava a l'acord a tres bandes amb els Comuns i Cs que s'havia posat al damunt de la taula fins les darreres hores.

La disjuntiva ahir per al PSC era clara: un pacte amb JxCat -que va guanyar les eleccions amb 6 escons- i mantenir Jaume Dulsat d'alcalde -un fet innegociable per pactar amb el partit catalanista- o un acord a tres bandes amb els taronges i els comuns per obtenir l'alcaldia.

Els resultats dels comicis van atorgar al PSC -amb 5 escons- la clau del govern. Mentre que la resta de forces -ERC (3), Ciutadans (4), comuns (2) i Força (1)- es van veure obligades a seguir el ritme dels socialistes, ja que ERC amb JxCat no sumava prou escons per arribar a la majoria absoluta, que és d'onze. Fonts d'ERC asseguraven ahir «veure's a l'oposició» en el proper mandat. Mentre que els comuns afirmaven que els seus vots en la investidura seran per investir Francisco Pastor (PSC) com a alcalde.

La llaminera idea d'una alcaldia socialista va desbancar la proposta inicial de JxCat, que volia un govern tripartit de majories amb ERC i el PSC, però els socialistes no van voler pactar amb els republicans. Membres de Junts per Lloret van reconèixer que els socialistes es van retirar d'aquest projecte a tres i «tenen la paella pel mànec» a l'hora de formar govern.

Tot apunta que l'acord es comunicarà avui en una roda de premsa conjunta entre Dulsat (JxCat) i Pastor (PSC).



Blanes, tot per fer

Les bases dels comuns no van ratificar ahir al vespre l'acord amb Esquerra per tal de fer un govern en minoria al consistori de Blanes i donar l'alcaldia al republicà Àngel Canosa. En una sobtada votació, els comuns van decidir jugar-se-la amb els socialistes a l'espera de confirmar si aquests tenen el suport d'algun dels grups minoritaris -JxCat o Cs- per aconseguir el suport necessari per formar govern. Àngel Canosa es va mostrar decebut davant la decisió dels comuns: «Sembla que tothom renuncia a la seva ideologia per una cadira».

Els resultats a Blanes van fragmentar el govern entre els partits d'esquerres: tant els republicans, com el PSC i els comuns van obtenir cinc escons per cap. Per la seva banda, Ciutadans i JxCat van quedar amb tres escons cada un. Els republicans van ser el partit més votat -tan sols 19 vots els van separar de la segona força (PSC)- i amb aquesta premissa volen l'alcaldia tot i no haver aconseguit formar un acord que arribi a la majoria absoluta.

En definitiva, a un dia de la constitució de l'Ajuntament i amb la decisió dels comuns de no donar suport a ERC, queda tot per fer.