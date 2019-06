Torra i familiars seus dinamiten el pacte de Santa Coloma de Farners

Sorpresa majúscula a Santa Coloma de Farners. Es trenca l'acord de JxCat, Independents i PSC, finalment ERC entra al govern en un pacte d'última hora per fer un ajuntament independentista. La gesta -originada per una trucada del President de la Generalitat, Quim Torra, que va pressionar a JxCat divendres a la nit per impedir l'alcaldia «del 155»- va enviar els dos edils socialistes a l'oposició i va endarrerir el ple d'investidura fins a les deu de la nit.

La constitució de l'Ajuntament de la capital selvatana no va anar com estava prevista. El ple convocat a les dotze del migdia es va haver de suspendre i posposar. JxCat, amb Susagna Riera al capdavant, havia anunciat divendres un acord amb PSC i els Independents que li donava l'alcaldia i enviava ERC a l'oposició malgrat haver estat la llista més votada.

Enmig d'un ple d'alta tensió, amb crits i interrupcions constants del públic, la regidora d'ERC, Carme Dilmé, va revelar que divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, que és originari de Santa Coloma, havia demanat a ERC i JxCat que arribessin a un acord.

Per això, va oferir un pacte in extremis amb dos anys d'alcaldia per als republicans i dos per als de Junts, per tal de deixar «els del 155» fora del govern municipal, i va demanar que el ple es posposés per tal de continuar negociant. La majoria de regidors hi va estar d'acord i la sessió es va acabar celebrant a les deu del vespre, després d'una tarda maratoniana de negociacions.

El segon ple d'investidura

El líder dels republicans, Joan Martí, va ser el primer a parlar durant el segon ple d'investidura, i va demanar disculpes per l'espectacle que va oferir ahir el consistori -la no formació de l'Ajuntament va ser la notícia del dia-.

Els caps de llista de cada grup van prendre el torn de paraula per manifestar el seu estat d'ànim i finalment es va procedir a la votació de l'alcaldessa. 13 vots a favor i 4 abstencions van convertir Susagna Riera (JxCat) en la primera dona que ocupa l'alcaldia de Santa Coloma de Farners.

«Avui hi ha hagut una circumstància especial que ha fet que tinguéssim un nou govern, ara de 13», va arrancar Riera. Ja amb la vara de comandament a les mans, la cap de llista de JxCat va defensar que treballaria «de valent» per realitzar totes les millores que Santa Coloma «necessita».

La candidata va insistir que l'acord al qual es va arribar amb ERC -es repartiran l'alcaldia, dos anys per JxCat i dos per ERC- «és el millor per a Santa Coloma». Tanmateix va retreure al president Torra la seva intervenció: «El President Torra hauria d'haver recordat que és el President de tots».

Riera va concloure el seu discurs reforçant la idea que Santa Coloma té un ajuntament «majoritàriament independentista i així continuarà essent» però va lamentar els insults, els retrets i les males formes que van rebre els regidors de JxCat, PSC i Independents després del pacte inicial: «Els no independentistes també tenen aquí el seu govern».