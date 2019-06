Salvador Balliu (JxCat) torna a manar a Caldes gràcies al PSC

Salvador Balliu (JxCat) torna a ser alcalde de Caldes de Malavella gràcies a l'acord amb el PSC. L'anunci, de fet, ja s'havia fet públic divendres, de manera que ERC, CUP, Ciutadans i comuns es quedaran a l'oposició.

En el moment de l'acord, Balliu va explicar que, després d'haver mantingut converses amb tots els grups municipals, havien decidit pactar amb el PSC perquè era de l'únic de qui havien rebut una resposta favorable, o sigui que els havia semblat la manera de tirar endavant el mandat de la manera «més profitosa possible». Ahir, durant el ple, Balliu va reiterar que, després de vuit anys treballant pel poble, continuaria «amb molta il·lusió» per tal de poder «millorar la qualitat de vida de la gent de Caldes». També va destacar que comptarà amb un equip de govern «molt qualificat» per poder tirar endavant del pacte, però va destacar que seguirant «acostant-se» i «tenint en compte» tots els grups de l'oposició.

Anna Belén López (PSC) va assegurar que el seu grup vol el millor per Caldes, de manera que per això han decidit deixar els temes nacionals a part i pactar amb JxCat. Els republicans, per la seva banda, es van mostrar disposats a treballar per Caldes i també per la República. Els cupaires van replicar a Balliu que no era que no haguessin volgut entrar a l'equip de govern, tal com aquest havia indicat en una entrevista, sinó que tenen un projecte molt diferent per al poble. Tot i això, van dir que, malgrat que no han començat «amb bon peu», es van mostrar disposats a treballar el màxim possible per Caldes.

Des de Ciutadans, Manuel Vázquez va mostrar-se satisfet perquè havia pogut entrar com a regidor (fins ara ho havia estat a Girona) i va assegurar que Cs ha arribat a Caldes «per quedar-se».