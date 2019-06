L'incendi d'un vehicle a l'Eix Transversal a Arbúcies crema vegetació del marge

Ensurt per l'incendi d'un cotxe a l'Eix Transversal. Les flames s'han dispersat pel voral i han agafat vegetació del marge a l'altura d'Arbúcies.



A causa de l'incident s'han tallat dos carrils de la C-25 tallats en direcció Vic des de dos quarts de vuit del matí i fins a dos quarts de deu.







L'ocupant del vehicle ha trucat que se li estava cremant el vehicle i s'ha aturat a la zona del voral a l'altura del quilòmetre 208 de la carretera.



Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions així com la resta de serveis d'emergències (SEM i Mossos). No s'han de lamentar ferits.



Els Bombers han donat per controlat el foc pels volts de dos quarts de nou.



L'afectació viària s'ha allargat fins a dos quarts de deu del matí





???? L'incendi d'un turisme a la C-25 a Arbúcies al PK 207,5 ? Vic (2 de 3 carrils tallats)

Els @bomberscat informen de la crema i de part de la massa forestal, però ja està controlat.#Precaució @transitc25 — Trànsit (@transit) 17 de juny de 2019