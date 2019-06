Desestimen el recurs de la discoteca Colossos

La popular discoteca Colossos de Lloret de Mar romandrà tancada fins al mes d'octubre. El regidor lloretenc David Sais (Junts per Lloret) va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que l'empresa propietària de l'establiment va rebre dimarts una notificació del jutjat de Girona conforme el recurs que havia presentat contra la suspensió de la llicència d'activitat no era admès. La resposta judicial implica que la discoteca no podrà obrir el local fins passada la temporada d'estiu -ja que la sanció finalitza al mes d'octubre. D'aquesta manera, el jutjat dona la raó al Consistori de Lloret, que va optar per aquesta mesura sancionadora després que l'empresa incomplís una ordre de tancament en dues ocasions i fes cas omís de les directrius de l'Ajuntament.