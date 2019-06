El Govern inverteix 700.000 € en la planta de tractament biològic

El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), presidit pel conseller Damià Calvet, va aprovar ahir una inversió de 718.575 euros al Consell Comarcal de la Selva per finançar les actuacions de millora de la planta de tractament biològic de Santa Coloma de Farners.

Aquestes actuacions consisteixen en l'adquisició d'una trituradora per a la fracció vegetal, la reparació de la bassa d'aigües pluvials, la reparació del moll de descàrrega i la reforma de l'alimentació del garbell rotatori.

Per al conseller, «aquestes millores mostren clarament l'aposta del Govern per afavorir la transició de l'economia lineal, d'usar i llençar, a l'economia circular, de la reutilització i la transformació dels residus en recursos». Segons Calvet, la inversió és una aposta del Govern per l'economia circular: «Aquest fet que genera creixement econòmic sostenible, innovador, amb valor afegit i ocupació de qualitat».

La planta disposa d'una capacitat nominal de tractament de 12.500 tones de fracció orgànica de residus municipals (FORM) i 5.000 tones de Fracció Vegetal (FV). Actualment està gestionada per els Serveis Mediambientals de la Selva NORA S.A.

Inversió total de 7,7 milions

L'òrgan de Govern de l'agència va aprovar una partida pressupostària d'ajuts per valor de 7,7 milions d'euros destinats a la millora de les infraestructures de residus municipals d'arreu de Catalunya.

A més de la planta de Santa Coloma, subvencionarà millores a les plantes de compostatge de Tàrrega, de la Seu d'Urgell, de Sort i de Jorba, i la clausura d'una fase de l'abocador de Tremp.