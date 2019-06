L'entitat Aturem la C-32 fa una acció reivindicativa a peu de carretera

La plataforma Aturem la C-32 va realitzar una acció reivindicativa a peu de carretera -a la rotonda de sortida de l'autopista- per informar sobre l'inici del nou tram de les obres, que preveuen ampliar la carretera fins a Lloret de Mar. La protesta pacífica va reunir una trentena de persones que -situades al punt exacte on s'acaba la C-32- van repartir uns 600 cartells informatius als conductors que circulaven per la carretera.

Tal com van apuntar alguns membres de la plataforma, l'acció es va organitzar per donar a conèixer que s'han iniciat les obres d'ampliació de l'autopista: «L'acció ha sigut informativa, ens hem concentrat per defensar el bosc i per demanar el desdoblament de la carretera de Blanes a Lloret». Els activistes es dedicaven a aturar els vehicles per explicar als conductors l'impacte que pot generar la construcció d'aquesta infraestructura sobre el medi.



La paraula dels tribunals

L'acció dels activistes també va servir per alertar de la situació que viu el paratge del Vilar -la nova via implica la destrucció d'un bosc. Els membres de la plataforma que es van concentrar ahir van aprofitar per desplegar pancartes i recordar aquells qui passaven que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha de pronunciar davant el recurs que l'ens va interposar contra la constructora per tal d'evitar l'inici de les obres -els ecologistes defensen que el pla mediambiental que va presentar l'empresa està fet a mida i demanen la suspensió cautelar del projecte-.

El portaveu de la plataforma, Joan Mora, va criticar que no s'han estudiat totes les possibilitats: «Hi ha alternatives viables que suposarien la meitat del cost previst per l'autopista i amb un impacte ambiental menor». La plataforma va insistir que l'allargament de l'autopista destrueix uns paratges únics: «L'obra afectarà 60 hectàrees entre els turons de Blanes i Lloret, una zona boscosa amb rieres i plena de vida on l'inici de les obres ha causat els primers estralls».

Pel que fa al rebuig que va anunciar el nou equip de govern de Blanes a l'ampliació de la C-32, alguns membres de la plataforma van assenyalar que ho valoren «molt positivament» i es van mostrar satisfets davant equips de govern que «són sensibles en el tema del medi ambient».

L'acció reivindicativa va generar algunes retencions però no es va produir cap incidència.