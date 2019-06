La Policia Nacional deté a Lloret un fugitiu buscat a França per tràfic de drogues

Agents de la Policia Nacional van detenir ahir a Lloret de Mar un fugitiu buscat per les autoritats franceses. Segons detalla el cos policial, l'arrestat formaria part d'un entramat criminal que organitzava entregues de substàncies estupefaents entre Espanya i Països Baixos a través de França i Alemanya. Els fets es remunten al 2016 fins el 2018, temps durant el qual el detingut hauria format part d'un entramat criminal dirigit per un ciutadà alemany pel qual treballava com a proveïdor de substàncies estupefaents.

Les autoritats franceses van emetre una ordre europea de detenció per tràfic de drogues i pertenença a grup criminal.