Dos joves d'Arbúcies creen una plataforma de lloguer turístic

n treball final de grau. Així va néixer l'empresa Ges4t, una plataforma de reserves que permet gestionar hostes, taxes turístiques i, a la vegada, verificar la identitat dels clients. Els fundadors d'aquesta start-up són en Cesc i en Toni Serra, dos germans bessons d'Arbúcies que, motivats per l'empremta familiar -la seva família es dedica al sector turístic-, van decidir invertir els seus esforços a crear aquesta plataforma i posar-la en marxa.

El mercat és ple de plataformes que permeten gestionar el lloguer turístic, i els propietaris dels allotjaments acostumen a fer servir diferents canals per gestionar les seves reserves. El problema és que cada canal de venda té les seves maneres de gestionar les reserves i, segons el nombre d'hostes i el tipus d'hotel, es pot acabar complicant la gestió del servei. Cansats de viure aquesta situació en el seu entorn i davant la necessitat d'haver de fer un treball final de grau, els dos germans van decidir idear una plataforma que hi posés remei.

La idea va funcionar i, a banda d'aprovar el treball, que els va permetre finalitzar la carrera, van ser seleccionats en el programa de Futurisme de Barcelona Activa, un programa de suport a empreses en el sector turístic. A més a més, en Cesc Sierra va guanyar el premi 2019 a la persona més emprenedora dels Alumni UAB.



La realitat del projecte

En Cesc Sierra explica des de l'altra banda del telèfon que avui dia un equip d'una desena de persones integra Ges4t. Malauradament, totes elles han de compaginar el seu temps treballant en altres companyies. Però en Cesc no desespera: «Justament hem pogut treure una subvenció del Fons Social Europeu i estem buscant també més finançament públic». El fundador remarca que, de moment, volen estar allunyats del finançament privat: «Anem a poc a poc perquè la inversió arriba a través de subvencions i els nostres propis recursos», explica Serra.

La característica de la plataforma que han ideat rau en el fet que agilitzen tots els tràmits que els establiments turístics han de realitzar en el procés de rebuda dels clients -anomenat check-in en anglès-: «Algunes tasques, com per exemple comprovar la identitat de les persones que s'hostegen als llocs, les hem automatitzat gràcies a acords amb altres empreses». Es refereix a l'empresa de validació de documents ICAR.

D'altra banda, la concentració de serveis en un sol aplicatiu beneficia l'usuari i els propietaris: «Per exemple, a partir d'un codi de reserva, la plataforma avisa els hostes tres dies abans de la seva arribada i els demana el seu document d'identitat, que s'envia als Mossos d'Esquadra en el moment de l'arribada per estalviar temps».

«El nostre servei repercuteix en la imatge de l'allotjament, no només en l'arribada dels hostes, que l'agilitza i és més càlida, sinó en la professionalitat. Busquem, i crec que ho estem aconseguint, facilitar el dia a dia de l'activitat dels allotjaments turístics digitalitzant la gestió i eliminant maldecaps a la persona propietària o representant», apunta.



L'actualitat

La velocitat de la transformació tecnològica i la dificultat d'invertir hores han obligat els dos emprenedors a compaginar la dedicació a la plataforma amb altres feines. Tot i així, Sierra assegura que actualment la plataforma funciona de manera activa: «Està operativa i tenim clients que ho estan utilitzant, per tant, es monetitza». El fundador afegeix que «és qüestió d'agilitzar el temps i tenir garanties». Serra confirma que totes les empreses que utilitzen el seu servei són catalanes: «Totes són de Catalunya, però no descartem en un futur ampliar horitzons».

D'altra banda, Sierra explica que l'emprenedoria no és fàcil: «És perseverança, ambició i paciència. És essencial confiar en un mateix i envoltar-te d'un bon equip, compartir objectius, valors i missió del projecte», explica. Serra insisteix que els recursos econòmics «són molt necessaris per a la fase inicial de tot projecte emprenedor; si disposes de pocs recursos et caldrà un sobreesforç per pujar la muntanya».

Tot i que l'any en què van començar aquesta aventura queda lluny -va ser pels volts del 2015-, Serra assegura que no té pressa: «No ens farem rics ara de cop, la qüestió és no parar i anar millorant el nostre servei per adaptar-lo a les necessitats del mercat». Abans de penjar, explica satisfet que fa poc han signat un acord amb el grup barceloní Multimedia and Engineering.