Aturem la C-32 avisa del risc d'incendi al paratge del Vilar

La plataforma Aturem la C-32 alerta del risc d'incendi al paratge del Vilar davant l'onada de calor i la gran quantitat d'arbres talats a la zona on s'han iniciat els treballs per prolongar l'autopista. Membres de la Plataforma van mostrar la seva preocupació a través de les xarxes socials: «Fa dies que denunciem un autèntic polvorí ple de restes vegetals, és una gran irresponsabilitat» i van afegir que «Lloret és un municipi d'alt risc d'incendi». Els ecologistes han calculat que hi ha més de 5.000 arbres talats a la zona.

Fonts de Bombers van manifestar que no se'ls ha requerit per fer cap tasca a la zona i el cos d'Agents Rurals tampoc tenia cap requeriment en aquest sentit. El Departament de Territori va assegurar que l'obra té el permís necessari per realitzar la tala i que davant el risc d'incendi es procedirà a la retirada dels troncs i la vegetació en un termini de 15 dies.