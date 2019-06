L'escola bressol La Miraculosa es transformarà en una cooperativa

L'escola bressol La Miraculosa de Santa Coloma de Farners romandrà oberta. L'AMPA i algunes de les treballadores del centre han decidit crear una cooperativa sense ànim de lucre per tal de mantenir la llar d'infants oberta.

La nova forma empresarial comptarà amb socis usuaris, socis col·laboradors -que portaran capital- i socis treballadors. A més a més, el consistori es postularà com a soci col·laborador durant els dos primers anys. La cooperativa mantindrà el local després d'haver arribat a un acord de lloguer amb la Fundació Escola Vicenciana -que el passat mes de febrer va anunciar que tancaria el projecte per pèrdues econòmiques.

La cooperativa -que encara no s'ha constituït- organitzarà la primera assemblea de socis al setembre. Una de les sòcies fundadores, Sílvia Artau, va expressar que comencen des de zero: «El capital inicial el posem un grup d'antics alumnes, socis usuaris i socis treballadors».



La solució

Quan la Fundació va expressar que tancava, l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA) es va mobilitzar per intentar buscar una solució. Aleshores la preocupació era que no tots els menors de la Miraculosa tindrien lloc a les escoles públiques. Artau ho recorda així: «No teníem cap sortida. Des del febrer es va buscar un ens privat perquè ho gestionés però era vingut de fora i ens demanaven un any per estudiar la viabilitat».

Ara, el projecte de la llar d'infants preveu un pla de viabilitat econòmica pensat en dos anys. De moment, els membres de la cooperativa calculen que hi haurà una seixantena d'alumnes inscrits i destaquen que el centre realitzarà casals d'estiu i d'hivern oberts a tothom.

Per tal de portar-ho a terme, el nou equip preveu incorporar alguns canvis: tothom pagarà una quota de jornada sencera, els socis usuaris hauran d'aportar 125 euros, els socis col·laboradors, 25 i els jurídics, 150.

L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, va valorar així el canvi: «Tenen un projecte que sembla viable i nosaltres hi participarem durant dos anys. Esperem que se'n surtin en l'àmbit econòmic».



Un nou projecte educatiu

El nou model educatiu del centre -que tindrà alumnes de 0 a 3 anys- apostarà per una combinació de mètodes: Montessori, Waldorf, Pikler i Reggio Emilia. «Apostem per la formació i la part positiva de ser una cooperativa és que tots els socis usuaris tenen un paper important a l'hora de prendre decisions». L'escola bressol també organitzarà tallers informatius.