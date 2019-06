Rescaten un gos i un gat abandonats en un balcó a ple sol, a Blanes

Efectius de la Policia Local de Blanes han protagonitzat el migdia d'avui dissabte el rescat de dos animals de companyia que estaven confinats a ple sol en un balcó. Es tracta d'un gos Akita Inu i d'una gata Carey, els quals fa dies que els propietaris deixen en un balcó situat en un segon pis de la cèntrica Plaça Catalunya a ple sol, sense aixopluc ni aigua o menjar suficient per subsistir.

Els veïns de la zona han alertat la Policia Local que aquesta situació es produeix des de fa uns quants dies i, l'augment de les temperatures que s'està experimentant darrerament, els feien témer que no poguessin morir pel cop de calor que estaven patint. El cos policial ha intentat posar-se en contacte amb els inquilins del pis on estaven confinats els animals, cosa que ha resultat estèril, ni tan sols a través de la gestora de finques, que no feineja fins dilluns vinent.

Davant aquesta situació, els agents policials no han volgut esperar més temps, i per això han requerit la presència dels Bombers de la Generalitat i del Servei de Recollida d'Animals del Consell Comarcal de la Selva. Els bombers han accedit fins al balcó amb l'ajut de l'escala telescòpica, i han pogut dipositar-los a terra, on de seguida se'ls ha reanimat amb aigua i menjar.

Ha estat llavors quan s'ha pogut comprovar que el gos té implantat un xip d'identificació però no hi ha cap dada emmagatzemada, i en canvi la gata no duu cap mena de dispositiu d'investigació. Abans de marxar del lloc on estaven confinats, s'ha deixat un avís als seus propietaris perquè es posin en contacte amb la Policia Local de Blanes, i cal dir que s'instruiran diligències per maltractament d'animals. Durant tota l'estona que ha durat el rescat, la temperatura ambient a la zona no ha baixat dels 38 graus.