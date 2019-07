Blanes acull una junta de seguretat per acabar amb els problemes de l'oci

La junta de seguretat de Blanes va congregar ahir totes les forces de l'ordre per tal d'abordar la problemàtica de l'oci nocturn i tractar diversos temes d'acció policial i dispositius especials d'emergències. La reunió -que es convoca anualment- va comptar amb el representant del Departament d'Interior de la Generalitat a Girona, Albert Ballesta.

La junta va tractar principalment els dispositius especials que es posen en marxa a la zona d'oci nocturn amb motiu de l'arribada de l'estiu, de la festa major i del Concurs Internacional de Focs. La trobada també va servir per fer balanç de les actuacions realitzades durant la primera part de l'any per part dels diferents cossos policials.



Més mesures

L'Ajuntament va comunicar que durant la sessió es van posar en comú diverses casuístiques, com ara els decomisos de pesca il·legal que es fan al Port de Blanes; la tipologia dels casos atesos pels diferents cossos policials; o bé temes de preocupació social com la violència de gènere i les agressions sexuals.

D'altra banda, els efectius de la Policia Local de Blanes i els Mossos d'Esquadra ja s'han incrementat amb l'habitual reforç d'estiu dels Mossos d'Esquadra, així com amb la presència de dotacions de la BRIMO, la Brigada Mòbil. Entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent l'Ajuntament de Blanes decidirà i concretarà les mesures que es duran a terme, tant en l'àmbit administratiu com policial, per aplicar-les amb caràcter imminent.

El resultat de l'aplicació de les mesures durant aquest estiu es valorarà no tan sols en el marc de l'Ajuntament de Blanes. El director dels SSRR d'Interior també s'ha compromès a fer una trobada extraordinària de la Junta Local de Seguretat coincidint amb l'acabament de l'estiu, en la primera quinzena de setembre. La batllia va expressar que properament té previst informar d'aquestes mesures en un acte públic.