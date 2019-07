Blanes inaugura el nou hospital de dia que podrà atendre més pacients

Blanes va estrenar ahir el nou hospital de dia. Ho va fer dues plantes més avall d'on estava actualment. En concret, el nou equipament estarà situat al pis zero de l'hospital Comarcal de la Selva, mentre que fins ara estava a la segona planta.

La nova instal·lació permetrà atendre més pacients que els que podia assumir i alhora també s'han incrementat el nombre de punts de tractament, que passen de nou a dotze. Tot plegat suposa una millora en la capacitat de donar resposta i de programar els pacients, majoritàriament malalts de càncer. Les obres per ubicar la nova unitat es van iniciar l'octubre del 2018 i han tingut un cost de 180.000 euros. La remodelació d'aquest espai ve donada per un increment de prop d'un 20% de la demanda.



Més pacients

L'increment de pacients es pot percebre en els primers sis mesos de l'any. Mentre que el 2018 es van fer 1.386 sessions, aquest 2019 se n'han realitzat 1.656. D'altra banda, el trasllat de la unitat a la planta zero també va comportat haver de treure una activitat ambulatòria de l'àrea d'hospitalització. Tot plegat ha obligat a reordenar i optimitzar els espais.

En aquest sentit, l'emplaçament que ocupa actualment el nou hospital de dia és on hi havia instal·lat part de l'arxiu d'històries clíniques. A partir de la digitalització d'aquest servei, va quedar lliure aquest espai que ara s'ha pogut destinar a ús assistencial. Fins ara, els pacients estaven distribuïts en diferents boxes a la segona planta del centre hospitalari, i el personal d'infermeria havia d'anar d'habitació en habitació per supervisar el tractament a cadascun d'ells. Amb el nou hospital es compta amb una única sala. Un espai comú amb el control d'infermeria a l'interior facilita la tasca dels professionals.