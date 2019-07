Salvador Balliu presenta el pacte al Consell: JxCat governarà amb IpS i PSC

La coalició tripartida de Junts per Catalunya (JxCat), Independents de la Selva (IpS) i Partit Socialista (PSC) va presentar ahir l'acord de govern del Consell Comarcal de la Selva. D'aquesta manera, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, revalida el mandat de l'òrgan comarcal i consumarà el pacte que no va ser possible al ple d'investidura de Santa Coloma.

Durant la presentació de l'acord -que es va celebrar ahir a la seu del col·legi de periodistes de Girona- Balliu va deixar palès que la intenció de les tres formacions ha estat la de continuar amb la «feina ben feta» i va destacar que les xifres aconseguides en els darrers anys avalen la continuïtat del pacte. Preguntat per si comptava amb el vistiplau del President de la Generalitat, Quim Torra, Balliu va expressar: «Al President se li va fer arribar la feina que s'ha fet al Consell i no s'hi va manifestar ni a favor ni en contra».

Per la seva part, Pere Garriga (IpS) -que ocuparà la vicepresidència primera- va reconèixer que la seva formació tenia l'opció de pactar amb Esquerra Republicana (ERC) però que van optar per repetir la mateixa equació de govern que hi havia fins ara. Garriga va recordar que fa quatre anys el govern del consell va estar marcat pel Cas Manga: «Veníem d'un Sant Valentí sagnant i tant de bo se solucioni perquè encara hi ha gent pendent de judici i la major part seran innocents». Garriga va afegir que «tot és millorable» però que «la bona feina» va primar a l'hora de treballar per formar govern.

Finalment, Francesc Jesús Becerra (PSC) -que ocuparà la vicepresidència segona- va puntualitzar que l'anterior mandat ha millorat la comarca: «Hi ha molts projectes on volíem mantenir una continuïtat». El ple de constitució del Consell se celebrarà dijous de la setmana que ve.