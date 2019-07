Lloret de Mar posa la sostenibilitat com a centre de la nova campanya d'estiu

L'Ajuntament de Lloret de Mar va presentar ahir, al Patronat de Turisme de la Costa Brava (Girona), les propostes de la campanya d'estiu 2019, que enguany se centrarà en la sostenibilitat. Sobre aquest punt, el municipi està treballant en un pla transversal que combina la conscienciació dels turistes a través de diferents suports a la via pública i publicacions que es poden trobar als establiments turístics, amb un operatiu extra de neteja de platges, neteja viària, recollida selectiva i l'obligació d'adoptar mesures ambientals per als adjudicataris de serveis de temporada a les platges. Mesures com, per exemple, la d'utilitzar materials reutilitzables o que no siguin d'un sol ús. En aquest sentit, l'alcalde de la localitat, Jaume Dulsat, també va afegir que «s'aposta sobretot pels materials biodegradables i no només per reciclar».

En l'àmbit del civisme, l'Ajuntament també va explicar que aquesta temporada es reforçarà el servei d'informadors cívics. Atesa l'acceptació d'aquesta iniciativa l'any passat, i per tal d'incidir més en el compliment de les normes, enguany es mantindran els 4 informadors cívics a les platges i els 4 agents nocturns, i s'incorporaran 4 nous informadors comercials als principals eixos de la destinació. Aquests duran a terme «tasques informatives i dissuasives, a més de la detecció d'actituds incíviques, aniran uniformats i estaran coordinats amb la Policia Local», va aclarir Dulsat.

Durant la presentació també es va fer referència a la percepció de seguretat per part dels visitants de Lloret, que ha millorat respecte a l'any 2017, quan el nivell de satisfacció se situava al 91%, i aquest 2018 s'ha elevat fins al 93%, segons els resultats d'un programa d'intel·ligència turística. «Una xifra molt alta i difícil de millorar», comentava en aquest punt l'alcalde del municipi. Aquesta eina turística permet analitzar el comportament i la satisfacció del turista a la destinació, així com la seva activitat a les xarxes socials.

Per a aquest estiu 2019 l'Ajuntament preveu uns resultats semblants a l'any anterior i, per tant, una bona temporada turística. A més, segons les dades turístiques de 2018, Lloret de Mar se situa entre les 5 primeres destinacions espanyoles de costa amb prop d'1,1 milions de visitants anuals.