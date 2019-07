«La tala d'arbres de la C-32 no té les mesures de seguretat que hauria de tenir»

Heu rebut mai pressions per formar un govern independentista?

Algunes persones van fer comentaris per fer pactes amplis i repartir-nos l'alcaldia. Però sempre hem cregut en la independència municipal d'ERC.

Quins són els principals reptes que té Blanes?

Hem d'aconseguir que vinguin empreses a fer negoci, fer un nou model turístic, i tenim una llotja que hem de rehabilitar. Tenim la necessitat de donar un rendiment econòmic a l'espai dels pavellons antics.

Com pensen recuperar el turisme?

Considerem que no s'ha invertit ni s'ha cuidat prou la imatge de Blanes. S'hi ha invertit molt poc. Especialment, per exemple, en l'avinguda Madrid, que abans estava plena de vida i ara necessita una adaptació urbanística important. I això és primordial per a nosaltres.

I pel que fa a l'oci nocturn, canviareu el decret que imposa un veto horari?

No creiem que amb la limitació horària se solucioni res. Cal poder conviure amb l'oci nocturn i amb el respecte a la propietat privada, el respecte als turistes, etcètera.

Però canviareu el decret horari?

Estem treballant amb el consell de Policia Local i Mossos per augmentar l'oferta nocturna, ampliar l'horari d'obertura però posant mesures de seguretat per prevenir situacions d'incivisme.

Una de les principals preocupacions de la ciutadania és la seguretat...

En qüestions de seguretat sempre estem en alerta pel tema del terrorisme. Els dies de dispositiu pels focs i la festa major hi haurà mesures que impediran l'accés de vehicles al nucli urbà. També hi haurà mossos amb arma llarga. Hi haurà unitats de paisà i un dia de focs és possible que vingui el president; aquest dia en concret també hi haurà la seva seguretat personal.

I pel que fa a la seguretat en cas d'agressió sexual?

Posarem punts d'atenció i tornarem a fer la campanya per aturar les agressions masclistes a l'Ensorra't. Aquests punts d'atenció duren tota la nit mentre hi ha activitat amb un tècnic municipal i voluntaris que donen informació. Fora d'aquí, no es preveu res més.

Quines accions teniu en ment per pal·liar el problema de l'habitatge?

L'Ajuntament no disposa de cap habitatge per emergències habitacionals. Nosaltres volem rehabilitar tres pisos que són propietat de l'Ajuntament. A més a més, el que hem de fer és fomentar la possibilitat de lloguer social real. Amb mesures com que els propietaris que tinguin una vivenda i la posin a disposició social puguin comptar amb bonificacions de taxes municipals. També començarem els expedients per sancionar els bancs que tinguin pisos buits.

Quins tres pisos voleu rehabilitar?

Són els pisos de Carlos Faus, són tres petits blocs i cada bloc té tres pisos. Es va aconseguir que la Generalitat ens els donés, l'Ajuntament fa anys que va iniciar la rehabilitació però no estan acabats.

Com tirareu endavant totes aquestes mesures en un govern amb minoria?

Tot i que de moment només hem tingut un ple i amb no gaire debat, jo penso que ens hem d'oblidar de l'obsessió del que vol fer la traveta.

Vostè volia dedicació exclusiva i el ple li ho va tombar...

L'alcalde anterior tenia una dedicació del 95%. Jo del 100% de la dedicació estic disposat a cobrar el 95%. En la resta de municipis del nostre entorn tots tenen càrrecs de confiança; nosaltres no ho farem, però necessitem mans que s'hi puguin dedicar tot el dia.

Què li sembla l'anunci del conseller Damià Calvet d'ampliar la dessalinitzadora de Blanes?

Ho veiem bé. La dessalinitzadora la paguem entre tots i donem servei a molts municipis. Fa anys que necessita més treball. A banda tenim l'amenaça de les empreses químiques que volen abocar uns residus. Si el que s'està fent és invertir per tolerar aquests residus, és un problema.

De quines empreses estem parlant?

Hi ha empreses del sector químic, diria que són de Palafolls, que volen modificar el seu sistema i fer passar els residus per la planta dessalinitzadora. Si la inversió vol amagar això, em genera dubtes.

S'ha posat en contacte amb vostè el Departament de Territori?

No. Jo me n'he assabentat per la premsa.

Us heu posicionat en contra de les obres de la C-32...

El poble de Blanes ho va fer. A nosaltres la comissió de les obres ens manté al marge. Defensarem sempre el no a la C-32, tot i que l'anterior alcalde hi estava d'acord. És inversemblant que amb una situació climàtica com la que tenim es doni permís per fer una tala indiscriminada. La tala no va acompanyada de les mesures de seguretat que hauria de tenir.