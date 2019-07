Termites a l'escola de Sant Julià de Llor

Una plaga de termites ha afectat les instal·lacions de l'escola de Sant Julià de Llor i Bonmatí. Es tracta del centre d'educació, anomenat Sant Jordi i situat al carrer d'Amer de Bonmatí. Segons va comunicar ahir l'Ajuntament a través de les xarxes socials, la plaga –que principalment ha afectat l'estructura de fusta– ha estat detectada i s'estan duent a terme feines per substituir les estructures afectades per tèrmits. El consistori del municipi farà un sanejament de les parets i se substituiran els bastiments de fusta per altres d'alumini.