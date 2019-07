Blanes inaugura la rotonda de ca la Guidó

Una de les obres històricament més reivindicades al municipi de Blanes, a la rotonda de ca la Guidó, es va inaugurar ahir amb l'obertura dels seus accessos a la circulació. Les obres de la infraestructura van començar a finals del mes de març i tota la zona de l'entorn va quedar restringida al trànsit en funció de la direcció.

El projecte l'ha executat l'empresa VIALSER, a qui es va adjudicar per un import de 496.490,30 ?, després de saber que es comptava amb un pressupost de 687.628,36?. El projecte és molt més complex que una senzilla rotonda, i va més enllà d'aquesta infraestructura, ja que es tracta de la remodelació de la carretera de Tordera, entre les rotondes dels Focs i Mas Cremat.

El projecte -que contempla diverses fases- ha completat la primera, que ha estat precisament la construcció de la rotonda, així com la remodelació del tram comprès entre aquesta i la dels Focs que hi ha a la carretera d'accés a la Costa Brava.



La carretera de Tordera

L'objectiu del projecte de remodelació de la carretera de Tordera, entre les rotondes dels Focs i Mas Cremat, consisteix a racionalitzar i possibilitar la millor convivència possible entre vianants, ciclistes i vehicles. Amb la seva posada en marxa, s'espera que es faciliti la circulació de vehicles a la cruïlla de la carretera de Tordera amb el carrer Ca la Guidó, i que la circulació de pas -la interurbana- quedi reduïda amb els nous fluxos circulatoris.

Segons l'Ajuntament, de cara al mes de setembre s'acabaran petits detalls que queden per enllestir, i que podien esperar de cara a l'obertura de la rotonda. Es tracta de la instal·lació d'un semàfor, senyalització complementària i pintat d'alguns espais, com per exemple el carril bici que l'envolta. L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, va inaugurar la posada en marxa de la infraestructura amb una visita sobre el terreny de diversos representants. Al batlle el van acompanyar la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Aladern, i l'anterior responsable política d'aquesta àrea, Pepa Celaya.